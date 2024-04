ROCCADASPIDE, AUTO SI RIBALTA FERITA UNA DONNA

Auto si ribalta dopo lo schianto contro il cordolo di cemento a margine della carreggiata tra località Fonte e località Serra a Roccadaspide: ferita una donna di 70 anni del posto. Lo riporta InfoCilento.

Roccadaspide, auto si ribalta in strada: ferita 70enne

Una donna del posto stava percorrendo i tornanti che collegano le due frazioni quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato finendo per toccare il cordolo di cemento a margine della carreggiata, ribaltandosi lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi e i sanitari che hanno trasportato la donna in ospedale: per fortuna non ha riportato gravi lesioni.

