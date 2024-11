ROCCADASPIDE, LADRI IN AZIONE DUE FURTI IN APPARTAMENTI

Ladri di nuovo in azione a Roccadaspide, due furti in appartamento in viale degli Ulivi: rubati oro e gioielli preziosi.

Solo due settimane fa, un ladro che cercava di entrare in un appartamento nella stessa zona era stato messo in fuga da alcuni passanti. Lo riporta InfoCilento.

Roccadaspide, due furti in appartamento

Dopo i recenti episodi, i malviventi hanno nuovamente preso di mira due abitazioni.

Solo due settimane fa, un ladro che cercava di entrare in un appartamento di Viale degli Ulivi a Roccadaspide era stato messo in fuga da alcuni passanti. Tuttavia, i criminali non si sono dati per vinti e ieri sera sono tornati nella stessa area, riuscendo a mettere a segno due furti: uno in un appartamento dello stesso condominio dell’episodio precedente e l’altro in un’abitazione del palazzo di fronte.

Si indaga

Questa volta, nessuno ha notato nulla, nonostante i furti siano avvenuti in una zona molto frequentata, a pochi passi dall’ospedale di Roccadaspide, e durante la prima serata, quando c’era ancora gente in giro.

La modalità utilizzata per entrare nelle abitazioni è stata sempre la stessa: un uomo si è arrampicato lungo le tubature e le grondaie, mentre un complice lo attendeva in auto. Raggiunto il balcone, è riuscito a forzare l’apertura di due appartamenti e a entrare. Al rientro, i proprietari hanno trovato i cassetti completamente svuotati, con gli indumenti sparsi sul pavimento e diversi oggetti di valore, come gioielli, scomparsi.

Ci sono forti sospetti che i ladri possano essere gli stessi che erano stati messi in fuga poco tempo fa. L’incidente è stato segnalato ai carabinieri, che si sono recati sul luogo per verificare quanto accaduto ben due volte, poiché i proprietari dei due appartamenti sono tornati a casa e hanno scoperto i furti in momenti diversi. La paura persiste tra i residenti, che, nonostante mantengano alta la guardia, si trovano ancora una volta a subire furti e a vedere svanire i frutti dei loro sacrifici.

