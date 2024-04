ROCCADASPIDE, NELLA FRAZIONE FONTE UNA DONNA AGGREDITA DA UN CANE

Tragedia sfiorata pochissimi minuti fa nella frazione Fonte di Roccadaspide.

Una donna di circa sessant’anni è stata aggredita, nello spazio antistante alla sua abitazione, inaspettatamente, dal suo cane, un pastore tedesco.

La donna, dopo essere caduta a terra, è stata azzannata alla testa e ha riportato importanti ferite ma non è, per fortuna, in pericolo di vita.

A liberarla dalle fauci del cane i passanti e il marito che hanno anche allertato il 118.

Sul posto è giunta l’ambulanza della Val Calore di Roccadaspide. A quanto pare la donna sarà trasportata presso l’ospedale di Eboli per essere sottoposta a tutte le cure mediche del caso e a tutti gli accertamenti.

Il cane è regolarmente registrato e ha tutti i certificati sanitari per essere detenuto dai proprietari e, a quanto pare, non aveva mai dato segni di aggressività prima.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...