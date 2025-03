ROCCADASPIDE, SALE IL NUMERO DELLE VITTIME DELL’INCIDENTE A FONTE

Il bilancio è pesantissimo Dopo Luca Minella, 25 anni, del posto, deceduto sul colpo a seguito dello scontro, nella notte è spirato anche uno dei due ragazzi che erano a bordo del secondo veicolo. Si tratta di Samuel Auricchio, anche lui residente a Roccadaspide, il quale ha smesso di vivere dopo l’arrivo in codice rosso all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, a causa delle gravi ferite riportate.

Resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Eboli, invece, il 28enne E.B di Cava de’ Tirreni, che era con lui in auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto tutti i ragazzi dalle lamiere, ed i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. Dolore e sconcerto nella comunità di Roccadaspide dove Luca (che faceva il cameriere) e Samuel (che svolgeva l’attività di benzinaio) erano molto conosciuti. In tanti si stanno stringendo alle loro famiglie.

–

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...