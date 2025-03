ROCCADASPIDE, SCONTRO AUTO MOTO UN MORTO LUCA MINELLI E DUE FERITI

Luca Minelli 25 anni è la vittima dello scontro avvenuto intorno alle 22 in località Fonte di Roccadaspide, dove – secondo una prima ricostruzione – un’automobile proveniente da Capaccio Paestum si è scontrata con un’altra vettura che usciva da una traversa. Il violento impatto è avvenuto lungo la Strada Statale 166 degli Alburni.

La vittima è Luca Minella, 25enne del posto, che ha perso la vita a seguito del violento impatto. L’impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo. Nel pauroso sinistro sono rimasti feriti anche due giovani di Capaccio Paestum. Sul posto sono intervenute tempestivamente tre ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Paestum e Valcalore di Roccadaspide, che hanno trasportato entrambi i feriti in codice rosso presso gli ospedali di Eboli e Battipaglia. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, non c’è stato nulla, invece, per il 25enne di Roccadaspide, morto sul colpo a seguito del violentissimo impatto. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Giuseppe Colella.

