ROCCAPIEMONTE, GIOVANE DI NOCERA TROVATO CON LA DROGA ARRESTATO

Nella notte del 27 settembre, a Roccapiemonte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato, per “resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 19enne di Nocera Inferiore.

I carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio, all’esito di perquisizione hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato sostanza stupefacente per circa 9 grammi del tipo crack e 4,2 grammi di hashish, suddivisa in 49 involucri, la somma in contanti di euro 270,00, verosimile provento dell’attività illecita, nonché un coltello intriso di sostanza stupefacente. L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

