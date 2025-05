ROCCAPIEMONTE, SCONTRO AUTO SCOOTER GIOVANE GRAVE

Paura

nella serata di ieri, a Roccapiemonte, per un incidente auto-scooter. Nell’impatto è rimasto ferito un ragazzo nocerino, vittima di una brutta caduta in conseguenza del sinistro, mentre era in sella alla moto,.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 in viale della Libertà. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Umberto I° e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche la Protezione Civile e i carabinieri per accertare la dinamica.

