ROFRANO, UN CAMION FINISCE NELLA SCARPATA

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:00 di questa mattina sulla strada provinciale che collega Rofrano a Sanza. Il camion, per cause ancora da accertare, è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sapri che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al vaglio l’ipotesi del cedimento di una parte della strada. Fonte Infocilento.it

