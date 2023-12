ROGO DI EBOLI C’E’ UNA VITTIMA

C’è una vittima per l’incendio che, martedì mattina ha interessato un condominio del rione Paterno, ad Eboli, in via Di Vittorio. E’ deceduta la 93enne Antonia Zito, che era stata trasportata nel locale ospedale. Qui ha perso la vita dopo tre giorni, nel reparto di Rianimazione, per le gravi difficoltà respiratorie, per il fumo inalato.

LE CAUSE

A causare il rogo è stato il mal funzionamento di una stufa a gas, all’interno di un’abitazione al primo piano. Ad accertarlo i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, intervenuti per domare le fiamme che hanno arrecato danni ingenti a tre appartamenti nello stabile di edilizia popolare, la cui facciata è stata completamente annerita dal rogo. Per precauzione, 12 famiglie residenti nel condominio sono state evacuate e che al momento non possono fare ritorno a casa. I caschi rossi hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area, mentre ad intervenire per i soccorsi sono state le ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Scalo. Leggermente ferite ed intossicate dalla fitta coltre di fumo nerastro e maleodorante altre tre persone.

