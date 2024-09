ROMA,MUORE IL GENERO DEL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE IL SALERNITANO FULVIO BONAVITACOLO

Andrea Guastalla, marito di Ginevra Bonavitacola e genero del vicepresidente della Campania Fulvio Bonavitacola, è morto in un tragico incidente stradale a Roma. L’uomo lavorava come funzionario vendite di Poste Italiane e è stato trovato senza vita tra il guardrail e la barriera antisuono in via del Foro Italico. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora sconosciute, ma si ipotizza che Guastalla potrebbe essere stato costretto a uno scarto improvviso a causa dell’intervento di un altro veicolo. Oltre a questa ipotesi, si considera anche la possibilità di un malore o colpo di sonno. La famiglia e amici sono in lutto per la tragica perdita.

Un incidente tragico e un destino beffardo quello di Andrea Guastalla, morto ieri 19 settembre a Roma in un incidente stradale via del Foro Italico, all’altezza dello svincolo di Corso Francia: aveva da poche ore festeggiato i suoi 37 anni. Ci sono molte incognite da chiarire in questo momento. Ad esempio, il luogo in cui è stato trovato Andrea Guastalla. Il corpo è stato scoperto dal conducente di un autocarro intorno alle 6:30 di ieri. Era situato tra il guardrail e la barriera antisuono, parzialmente nascosto dalla vegetazione circostante, con il motorino a terra accanto a lui.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...