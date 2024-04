RUBANO A CASERTA DENTRO DUE AGROPOLESI

Furto con destrezza in una gioielleria di Caserta: arrestati due ladri di Agropoli. Ad individuarli gli agenti della Squadra Mobile su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere: si tratta della 50enne Anna Cesarulo e del 32enne Gerardo Giordano, sottoposti rispettivamente a misure cautelari ai domiciliari e all’obbligo di dimora.

I fatti contestati risalgono al settembre del 2023 quando, secondo gli inquirenti, la Cesarulo e il genero Giordano, difesi dall’avv. Antonio Mondelli, trafugarono preziosi per circa 8mila euro dalla gioielleria Conte (nella foto) sita in Piazza Vanvitelli, nel centro di Caserta, distraendo il titolare dopo che costui gli aveva mostrato i monili sul bancone, dimostrando “una condotta che evidenzia una speciale abilità nel distogliere l’attenzione delle vittime dalla custodia dei preziosi”. Per settimane la Polizia ha visionato i filmati delle telecamere interne, risalendo così ai due malfattori cilentani, che intanto hanno risarcito il titolare della oreficeria. Fonte Gerardo Giordano

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...