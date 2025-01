Precipita da un balcone

, ansia per una 15enne di Rutino. L’adolescente si trovava nella sua abitazione al secondo piano, nel pomeriggio di ieri, quando si è consumato il dramma. Le cause della caduta sono in corso di accertamento. Le condizioni della ragazza non sarebbero gravi. A soccorrerla per prima la mamma, poi l’arrivo dei soccorsi del 118 e il trasporto in ospedale.

