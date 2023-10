SABATO DIFFICILE PER LE STRADE, INCIDENTI AD AGROPOLI, CASTELLABATE E VILLAMMARE

Un sabato da dimenticare, per le strade cilentane. In particolare, a Villammare, un bus scolastico si è scontrato con una moto. Ad avere la peggio, l’uomo a bordo del mezzo a due ruote che è stato condotto in ospedale dal 118. Intanto, sempre nel pomeriggio, a Castellabate si sono scontrate una moto ed un’auto: sono rimasti feriti entrambi i conducenti coinvolti.

Infine, iei sera, in via Madonna del Carmine, ad Agropoli, è stato investito un pedone da un centauro: entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Accertamenti in corso, da parte delle forze dell’ordine, per risalire alle cause e alla dinamica dei sinistri. Un pedone sarebbe stato investito da un uomo a bordo di uno scooter che stava transitando. L’episodio è accaduto a pochi passi dall’incrocio tra via Madonna del Carmine e via Frascinelle. L’investito, residente in zona, si era recato in un negozio per fare la spesa e stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il mezzo. Da comprendere la dinamica esatta del sinistro per appurare cosa lo ha determinato, se possa aver influito anche la velocità sostenuta o se lo scooter sia finito a terra per schivare l’uomo. A chiarirlo saranno i rilievi eseguiti da parte degli uomini della polizia municipale di Agropoli. Presenti anche i sanitari della Croce Rossa che hanno trasferito la vittima presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L’uomo ha riportato ematomi e contusioni ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ferito anche l’uomo a bordo dello scooter.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...