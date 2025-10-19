20 Ottobre 2025

SACCHI NERI CON RIFIUTI NON CONFORMI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: SCATTANO LE MULTE A PELLEZZANO

admin 19 Ottobre 2025

A Pellezzano continuano senza sosta i controlli degli operatori AISA sull’intero territorio comunale, con un focus particolare su parchi pubblici, ville comunali e aree di conferimento dei rifiuti.

 

Durante le verifiche sono stati individuati sacchi in plastica nera, la cui collocazione è espressamente vietata, contenenti rifiuti non conformi alla raccolta differenziata. Tra i materiali trovati: cialde del caffè nella plastica, mentre nella frazione indifferenziata sono stati rilevati rifiuti riciclabili ancora presenti.

 

 

Alla luce delle infrazioni riscontrate, sono scattati verbali da 118 euro per errato conferimento, a cui si aggiungono sanzioni più gravi da 500 euro per reiterate violazioni già emerse nei giorni scorsi.

 

Le attività ispettive proseguiranno nei prossimi giorni in maniera capillare e costante, nell’ambito di una strategia di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e di promozione di una corretta raccolta differenziata.

