SACCHI NERI CON RIFIUTI NON CONFORMI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: SCATTANO LE MULTE A PELLEZZANO
A Pellezzano continuano senza sosta i controlli degli operatori AISA sull’intero territorio comunale, con un focus particolare su parchi pubblici, ville comunali e aree di conferimento dei rifiuti.
Durante le verifiche sono stati individuati sacchi in plastica nera, la cui collocazione è espressamente vietata, contenenti rifiuti non conformi alla raccolta differenziata. Tra i materiali trovati: cialde del caffè nella plastica, mentre nella frazione indifferenziata sono stati rilevati rifiuti riciclabili ancora presenti.
Alla luce delle infrazioni riscontrate, sono scattati verbali da 118 euro per errato conferimento, a cui si aggiungono sanzioni più gravi da 500 euro per reiterate violazioni già emerse nei giorni scorsi.
Le attività ispettive proseguiranno nei prossimi giorni in maniera capillare e costante, nell’ambito di una strategia di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e di promozione di una corretta raccolta differenziata.