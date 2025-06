SACCO, OPERAIO CADE DALL’IMPALCATURA E’ GRAVE

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio a Sacco, nel cuore del Cilento. Intorno alle 14, un operaio è precipitato da un’impalcatura mentre era impegnato in un cantiere edile privato. La caduta, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata violenta: l’uomo ha battuto con forza la testa, perdendo immediatamente conoscenza.

Le condizioni del lavoratore sono apparse subito critiche. Sul posto è giunto in tempi rapidissimi un elicottero del servizio di emergenza, che ha provveduto a trasportare il ferito in codice rosso all’ospedale di Napoli, dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

L’area del cantiere è stata messa sotto sequestro per permettere agli inquirenti di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri, che stanno ascoltando testimoni e verificando il rispetto delle norme di sicurezza.

Ancora una volta, il dramma del lavoro insicuro riporta al centro dell’attenzione la necessità di controlli più serrati e di una maggiore cultura della prevenzione.

