SALA CONSILINA, ANGELICA MUORE DOPO LO SCHIANTO

È deceduta Angelica Gargano, la 21enne di Sala Consilina rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi il giorno di Pasqua. La giovane era ricoverata da tre giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove era stata trasferita in elisoccorso in condizioni critiche.

L’incidente si era verificato in località Fonti, nel territorio comunale di Sala Consilina. Secondo quanto ricostruito, la ragazza aveva perso il controllo dell’auto mentre si recava a lavoro, finendo fuori strada e impattando violentemente contro un’abitazione. A causa del forte urto, la 21enne aveva riportato gravi lesioni, tra cui un trauma toracico da schiacciamento.

La notizia della sua scomparsa ha scosso l’intera comunità del Vallo di Diano. Numerosi i messaggi di cordoglio diffusi nelle ultime ore. In una nota ufficiale, l’Amministrazione comunale di Sala Consilina ha espresso profondo dolore per la tragedia: “Una giovane vita spezzata troppo presto, lasciando un vuoto immenso nella sua famiglia e nell’intera comunità. A nome dell’intera cittadinanza, ci stringiamo al dolore dei genitori e dei familiari”.

Grande commozione anche sui social, dove in molti stanno ricordando Angelica con messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...