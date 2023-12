SALA CONSILINA, RAPINA IN FARMACIA BOTTINO DI 600 EURO SI CERCA IL LADRO

Paura questa mattina in pieno centro cittadino a Sala Consilina. Un uomo, intorno alle 9, con volto travisato da un cappuccio si è introdotto all’interno di una farmacia, in piazza Umberto I e si è fatto consegnare l’incasso dalla farmacista. Quest’ultima, si trovava nel deposito dell’attività, e sentendo entrare qualcuno ha pensato inizialmente che si trattate di un corriere che stava consegnando i medicinali. La donna impaurita ha consegnato il denaro in cassa al malvivente che immediatamente è scappato via. Sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato i rilievi del caso. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia dell’attività commerciale che poste all’esterno.

