SALERNITANA ARRIVA PELLEGRINO LOVATO UFFICIALE AL TORO

Salernitana. In arrivo l’argentino Marco Pellegrino. La FIFA dà parere favorevole al trasferimento del difensore del Milan che, già ieri sera, aveva dato la sua disponibilità per giocare con i granata. In questo torneo, anche a causa di un infortunio, ha collezionato una sola presenza in A con i rossoneri.

La Salernitana ha ufficializzato la cessione in prestito del difensore Lovato al Torino.

