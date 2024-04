SALERNITANA, IL QUESTORE VUOLE VIETARE LE TRASFERTE AI TIFOSI

Per la vicenda degli scontri fuori dall’Arechi di domenica scorsa prima le indagini proseguono, come hanno raccontato oggi sia il questore Conticchio che il capo della procura di Salerno, Giuseppe Borrelli che ha espresso un elogio alle forze dell’ordine per il lavoro svolto. I tifosi fermati sono tutti salernitani tra i 26 e 47 anni, due hanno già precedenti e Daspo. Indagini in corso anche sulla presenza di un gruppo di nazionalità rumena. Parlando delle prossime partite della Salernitana, il questore di Salerno non ha escluso che si possa arrivare a vietare la trasferta ai tifosi granata.

