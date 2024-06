SALERNO, A MATIERNO INCENDIATA L’AUTO DI UN PREGIUDICATO

Ancora attimi di tensione a Matierno dove, nelle scorse ore, tre carabinieri sono stati aggrediti durante un controllo del territorio. Nel rione collinare di Salerno, infatti, è stata incendiata un’auto nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno.

Matierno, incendiata auto di un pregiudicato: si indaga

La vettura era in sosta in via Roberto Mazzetti dove è stata avvolta dalle fiamme, svegliando i residenti della zona i quali hanno avvertito prima uno scoppio forte e poi la puzza di bruciato. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco i quali hanno domato il rogo. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Salerno che indagano seguendo la pista dolosa e probabilmente anche quella per il controllo dello spaccio di droga della zona.

