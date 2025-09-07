SALERNO, A TORRIONE INCIDENTE NELLA NOTTE FERITO UN GIOVANE E NEGOZIO DISTRUTTO
Incidente stradale nella notte a Salerno, in via Torrione. Poco prima delle 2 un’auto con a bordo due ragazze si è scontrata con uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che ha riportato diverse ferite ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.
Dopo l’impatto l’auto ha perso il controllo ed è piombata contro la vetrina di un noto negozio di abbigliamento della zona, provocando ingenti danni alla struttura.
