SALERNO, A TORRIONE INCIDENTE NELLA NOTTE FERITO UN GIOVANE E NEGOZIO DISTRUTTO

Incidente stradale nella notte a Salerno, in via Torrione. Poco prima delle 2 un’auto con a bordo due ragazze si è scontrata con uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che ha riportato diverse ferite ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

Dopo l’impatto l’auto ha perso il controllo ed è piombata contro la vetrina di un noto negozio di abbigliamento della zona, provocando ingenti danni alla struttura.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...