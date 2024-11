SALERNO, ADDIO ALL’AVVOCATO DI DONATO ERA IL BRACCIO DESTRO DI DE MITA

Lutto nella giornata odierna, venerdì 1 novembre 2024, a Salerno dove è morto Roberto Di Donato: figura discreta ma fondamentale nella politica locale e nazionale. Forte il legame con Ciriaco De Mita

Lutto nella politica a Salerno, è morto Roberto Di Donato

La città saluta Roberto Di Donato, una figura discreta ma fondamentale nella politica locale e nazionale, che ha avuto un lungo legame con Ciriaco De Mita. Originario di Montemiletto, in provincia di Avellino, Di Donato si è trasferito a Salerno, dove ha costruito una carriera significativa all’interno della ASL, diventando un punto di riferimento per la politica cittadina, in particolare per la sinistra di base della Democrazia Cristiana.

Cresciuto politicamente al fianco di Fiorentino Sullo e Ciriaco De Mita, Roberto Di Donato incarnava la lealtà e la riservatezza: quando De Mita si distaccò da Sullo, lui lo seguì con fedeltà, contribuendo al successo della sua corrente e affermandosi come un uomo chiave della DC dagli anni ’70 fino agli anni ’90. È stato un mediatore instancabile, apprezzato per il suo pragmatismo e la sua capacità di sintesi, qualità che lo resero prezioso anche agli occhi degli avversari politici. Di Donato ha vissuto i momenti cruciali della politica locale, sostenendo l’ascesa di figure come Angelo Villani alla Provincia di Salerno. Una personalità riservata ma influente, capace di mantenere salda l’identità del suo partito e di guidare i momenti più significativi della storia politica salernitana.

