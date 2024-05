SALERNO, AGGRESSIONE AI DUE FIDANZATI ARRESTATO STRANIERO

E’ stato arrestato dopo gli accertamenti e le indagini del caso svolte dagli uomini della Questura di Salerno il cittadini extracomunitario bloccato dal personale delle Volanti dopo aver seminato il panico in pieno centro. A.D. queste le sue iniziali, è accusato di rapina impropria e tentato omicidio oltre a porto non giustificato di coltelli.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria lo straniero, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, aveva dapprima rubato dei coltelli in un negozio di Corso Vittorio Emanuele per poi aggredire sul Lungomare un cittadino salernitano. La vittima, è stata colpita alla testa con un fendente che gli ha procurato delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

