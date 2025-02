SALERNO, AL LICEO TASSO STUDENTE SPARA AD UN RAGAZZO

Momenti di tensione questa mattina al liceo classico “Tasso” di Salerno, dove una lite tra studenti è degenerata in un episodio di violenza. Uno studente ha estratto una pistola a piombini e ha sparato a un coetaneo, colpendolo all’orecchio. La vittima ha riportato una lieve ferita.

Sul posto sono intervenute una volante della Polizia di Stato e la Scientifica, allertate dalla dirigente scolastica Ida Lenza. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe approfittato della “Settimana dello Studente” – un periodo di autogestione didattica – per introdurre l’arma nell’istituto. La pistola, per fattezze simile a un’arma da fuoco reale, ha destato allarme tra gli altri studenti.

L’episodio arriva in un momento delicato per la scuola, già in passato al centro di un’inchiesta della Procura dei Minori per una rissa tra studenti. Il dirigente scolastico potrebbe ora decidere di sospendere l’iniziativa autogestita. Intanto, la polizia sta acquisendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto.

