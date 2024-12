SALERNO, AL RIONE CARMINE SCOPERTO UN CENTRO MASSAGGI HOT

Scoperto un centro massaggi a luci rosse a Salerno. Il blitz della Finanza – come titola, in apertura della prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – è stato fatto all’interno di in un locale nel rione Carmine.

Sono stati posti sotto sequestro cellulari e il denaro custodito in cassaforte.I clienti venivano adescati sul web con la promessa di “risvegli sensuali”.Quattro le persone finite nel registro degli indagati: nei prossimi giorni, davanti al gip, si terrà l’interrogatorio di garanzia prima dei possibili, ulteriori provvedimenti.

