SALERNO, AMBULANZA SI RIBALTA IN VIA DELLE CALABRIE 3 FERITI

Brutto incidente, poco fa, a Salerno in via delle Calabrie. Per cause da accertare, un’ambulanza con un ferito a bordo che si stava recando in ospedale è entrata in collisione con un’auto. Tre i feriti in tutto: i due autisti, oltre il trasportato.

Non si conoscono al momento le condizioni dei malcapitati. I Vigili del Fuoco, intanto, sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi e per estrarre i feriti.

Incidente in via Delle Calabrie: auto contro ambulanza con a bordo un paziente, 3 feriti

