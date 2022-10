SALERNO, ANCORA UNA RAPINA IN UN CENTRO SCOMMESSE A MERCATELLO

E’ la terza rapina in due mesi in un centro scommesse. la situazione comincia a preoccupare. Questa volta il colpo è stato messo a segno nell’Agenzia di Via Mauri, a Mercatello, a poca distanza dalla Caserma dei Carabinieri. Un uomo, come testimoniano anche le immagini interne di videosorveglianza del locale, con il volto travisato da un cappellino ed una mascherina è entrato come un normale cliente ma dopo essersi avvicinato alle casse ha estratto una pistola e minacciato l’addetto di consegnargli il denaro presente disponibile, circa 700 euro.

Tutto in pochi secondi, un modus operandi simile a quello visto anche precedenti colpi messi a segno in altre agenzie della città. Le rapine nei centri scommesse, gli scippi, le sparatorie in strada per fortuna senza feriti ma chiari messaggi intimidatori per non parlare dei furti contini alle attività commerciali sono un’escalation che innalza il senso di insicurezza tra i cittadini.

TERZA RAPINA SUBITA IN APPENA DUE MESI

Quest’ultima messa a segno è la terza rapina in due mesi subita dal titolare del centro scommesse di Via Mauri: le altre due sono avvenute di sera e probabilmente ad opera della stessa persona ma in quella circostanza il bottino è stato ben più corposo: nel centro di Santa Margherita ed in quello di Via Galloppo il malvivente era riuscito a portare via 5.500 e 4.500 euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...