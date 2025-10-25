SALERNO, ANZIANA DISABILE NEL MIRINO DEI TRUFFATORI: DUE TENTATIVI IN DUE MESI

È ancora allarme truffe a Salerno. Vittima, questa volta, un’anziana disabile che nel giro di appena due mesi è stata contattata per ben due volte da malviventi intenzionati a raggirarla. Fortunatamente, in entrambi i casi, i tentativi sono andati a vuoto grazie alla prontezza della donna.

Il primo episodio

Secondo quanto denunciato alle forze dell’ordine, la prima volta due uomini si sono presentati come dipendenti dell’Inps, invitando la donna a recarsi presso la sede dell’istituto per chiarire alcune questioni legate a una presunta documentazione a suo nome. Insospettita ma prudente, l’anziana ha comunque deciso di verificare di persona, recandosi alla sede di Corso Garibaldi, dove ha scoperto che non era stata affatto convocata. A quel punto è rientrata subito a casa, evitando così di cadere nella trappola. Probabilmente i due truffatori non hanno fatto in tempo ad agire.

Il secondo tentativo

A distanza di due mesi, la donna è stata contattata di nuovo: questa volta da un uomo che, al telefono, le ha chiesto di recarsi presso una struttura sanitaria privata per una visita specialistica che effettivamente era in attesa di effettuare. Anche in questo caso l’intento era chiaro — farla uscire di casa e approfittare della sua assenza.

L’anziana, però, non si è lasciata ingannare. Ha spiegato di non potersi muovere e ha chiesto il nome dei medici che l’avrebbero dovuta visitare. Subito dopo ha contattato direttamente la clinica, scoprendo che quei nominativi non esistevano.

Le indagini

La donna ha quindi sporto denuncia alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. A Salerno, come in molte altre città campane, si registra infatti un aumento dei tentativi di truffa ai danni di persone anziane, spesso sole o con difficoltà motorie.

Un fenomeno che continua a preoccupare e che richiede la massima attenzione da parte di tutti i cittadini.

