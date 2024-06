SALERNO, ARRESTATI DUE LADRI PRESI SUL POSTO

I ladri portavano un borsone con all’interno la refurtiva composta da molti orologi e gioielli, nonché due coppie di chiavi bulgare, solitamente utilizzate per aprire le porte blindate. Importante operazione della Polizia di Stato, questa mattima: nell’ambito dell’intensificazione dei servizi investigativi e di controllo del territorio disposti dal Questore per fronteggiare il fenomeno dei furti in abitazione, gli agenti hanno tratto in arresto C.R. e M.D.P.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, i due, italiani, sono stati individuati mentre uscivano da un appartamento a Salerno, la cui porta era stata oggetto di effrazione. I ladri portavano un borsone con all’interno la refurtiva composta da molti orologi e gioielli, nonché due coppie di chiavi bulgare, solitamente utilizzate per aprire le porte blindate.