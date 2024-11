Personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, lo scorso 27 novembre, ha proceduto all’arresto di G. S., per i reati di tentato furto aggravato e furto aggravato.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, mediante l’utilizzo di un motociclo rubato in via Marino avrebbe tentato di asportarne un altro in via Roma.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...