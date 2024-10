A Salerno, nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato C. G. D. C. con l’accusa di furto con strappo. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Giudiziaria, l’uomo avrebbe sottratto una borsa strappandola dalle mani di una passante. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione mirata alla sicurezza cittadina, condotta dalle forze dell’ordine per contrastare i crimini predatori nella zona.

