SALERNO, AUTO IN FIAMME NEI PRESSI DELL’AUTOSTRADA

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri in via Irno, nei pressi delle rampe di ingresso e uscita dell’autostrada, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco ed è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Il conducente, accortosi subito dell’anomalia e del fumo che fuoriusciva dal cofano, ha avuto il tempo di abbandonare il veicolo prima che venisse avvolto dal rogo. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per il traffico circostante. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in breve tempo.

Le autorità stanno effettuando accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, presumibilmente legato a un guasto tecnico.

