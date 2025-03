SALERNO, AUTO SI RIBALTA A MERCATELLO

Paura questa domenica mattina in via Leucosia, nel quartiere Mercatello, dove un’auto in transito sul Lungomare della zona orientale ha improvvisamente sbandato, finendo contro un’altra vettura in sosta. L’impatto ha provocato il ribaltamento dell’auto sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e gli operatori di Strade Sicure per i rilievi e la gestione del traffico. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

