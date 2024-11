SALERNO, AUTO SI RIBALTA A SAN LEONARDO

Grave incidente nella serata di domenica in Via San Leonardo a Salerno, nei pressi del Bingo. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è finita fuori strada ribaltandosi dopo un violento schianto contro il muro.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 e della Polizia Municipale impegnata a ricostruire la dinamica del sinistro. Nonostante i danni ingenti al veicolo il conducente per fortuna non ha riportato gravi conseguenza anche se è stato trasportato all’Ospedale Ruggi per le cure del caso.

