Ieri sera si è verificato un grave incidente stradale in via Salvador Allende a Salerno, coinvolgendo due veicoli. A seguito di un impatto violento, una delle auto ha perso il controllo e si è ribaltata. La Polizia Municipale è intervenuta tempestivamente sul luogo del sinistro per ricostruire la dinamica. Sul posto anche i volontari di Strade Sicure

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...