Incidente stradale questa mattina alle prime luci dell’alba in via Belisario Corenzio tra Pastena e Mercatello all’altezza del sottopasso. Per cause da accertare il conducente di una Lancia Y ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. L’uomo soccorso è stato portato al Ruggi per le cure del caso. Da stabilire la dinamica dell’incidente

