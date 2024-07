SALERNO, CADE DAL BALCONE E BATTE LA TESTA

Drammatico incidente questa mattina in via Della Monica, dove una giovane donna è caduta dal balcone del primo piano, battendo violentemente la testa. L’allarme è stato lanciato immediatamente, con i Vigili del Fuoco intervenuti in supporto ai sanitari del 118 per prestare soccorso.

Le procedure di emergenza sono state attuate rapidamente, permettendo ai soccorritori di accedere all’area dove la donna, di circa 35 anni, era riversa. Dopo essere stata immobilizzata, è stata caricata in ambulanza e trasferita d’urgenza al nosocomio cittadino. Al momento, non si conoscono le condizioni della ragazza, che resta sotto stretta osservazione medica. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Restano ancora da accertare le circostanze che hanno portato alla caduta, con l’obiettivo di comprendere se si sia trattato di un tragico incidente o se ci siano altre cause sottostanti.L’intervento tempestivo dei soccorritori è stato fondamentale per garantire l’assistenza necessaria alla giovane, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

