SALERNO, CAMION PERDE ECOBALLE E UCCIDE UN CICLISTA

La vittima è di Caserta. Un camion in transito ha perso parte del carico di ecoball che ha travolto un gruppo di ciclisti sulla corsia opposta. Per uno dei malcapitati, un 49enne originario Caserta, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si sono recati i vigili del Fuoco, 118, Polizia di Stato e polizia locale. I caschi rossi sono intervenuti anche con un’autogru per sollevare il carico, ma per il 49enne non c’è stato nulla da fare. Un altro ciclista è ferito gravemente. La strada è stata momentaneamente chiusa al transito.

