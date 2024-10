SALERNO, CARMINE DE LUCA UNA DELLE DUE VITTIME DELLA SPARATORIA AL MERCATO ITTICO

Carmine De Luca

, 48 anni, salernitano, è una delle vittime del duplice omicidio avvenuto all’alba di oggi, martedì primo ottobre, al Mercato ittico della zona industriale della città.

La sua tragica scomparsa – come riporta il sito web del quotidiano “Le Cronache” – ha scosso la comunità salernitana. Apparteneva alla pescheria La Paranza di Via Settimio Mobilio. La sua morte ha lasciato la moglie e due figli in un profondo dolore e nella disperazione.

Faceva parte della squadra del Subbuteo Club Salernitana che ha vinto lo scudetto. Era anche un grade tifoso della squadra granata.

