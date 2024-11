SALERNO, CENTAURO FINISCE IN OSPEDALE DOPO UNO SCONTRO

Paura ieri mattina in via Posidonia, dove un violento impatto tra un’auto e una moto, nei pressi della Caserma Angelucci, ha provocato gravi ferite al centauro.

L’uomo, sbalzato a terra, è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona con politraumi. Il conducente dell’auto è rimasto illeso ma sotto shock. Ferita anche una donna che era sul marciapiedi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’impatto ha richiamato l’attenzione dei passanti, evidenziando ancora una volta i rischi di una guida spericolata in città.

Via Posidonia è spesso teatro di incidenti, aggravati dall’alta velocità, specialmente nelle ore serali. Negli ultimi mesi, il Comune ha intensificato i controlli su strade critiche come Piazza della Concordia e Lungoirno, con oltre 130 sanzioni elevate per guida pericolosa, mancato uso di casco e cinture, e utilizzo del cellulare al volante.

