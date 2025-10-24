SALERNO, COLTO DA MALORE MENTRE GUIDA: FURGONE SI SCHIANTA CONTRO UNA RINGHIERA, PAURA IN VIA VERNIERI

Momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Salerno. Un uomo, alla guida di un furgone, è stato colto da un malore mentre percorreva via Michele Vernieri. Il veicolo ha improvvisamente sbandato ed è finito contro una ringhiera, rischiando di precipitare lungo le scale sottostanti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” per accertamenti. Fortunatamente, nonostante il forte spavento, non si registrano altre persone coinvolte.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti e commercianti della zona, che hanno assistito alla scena.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...