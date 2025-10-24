SALERNO, COLTO DA MALORE MENTRE GUIDA: FURGONE SI SCHIANTA CONTRO UNA RINGHIERA, PAURA IN VIA VERNIERI
Momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Salerno. Un uomo, alla guida di un furgone, è stato colto da un malore mentre percorreva via Michele Vernieri. Il veicolo ha improvvisamente sbandato ed è finito contro una ringhiera, rischiando di precipitare lungo le scale sottostanti.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” per accertamenti. Fortunatamente, nonostante il forte spavento, non si registrano altre persone coinvolte.
Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti e commercianti della zona, che hanno assistito alla scena.