25 Ottobre 2025

SALERNO, COLTO DA MALORE MENTRE GUIDA: FURGONE SI SCHIANTA CONTRO UNA RINGHIERA, PAURA IN VIA VERNIERI

admin 24 Ottobre 2025

Momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Salerno. Un uomo, alla guida di un furgone, è stato colto da un malore mentre percorreva via Michele Vernieri. Il veicolo ha improvvisamente sbandato ed è finito contro una ringhiera, rischiando di precipitare lungo le scale sottostanti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” per accertamenti. Fortunatamente, nonostante il forte spavento, non si registrano altre persone coinvolte.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti e commercianti della zona, che hanno assistito alla scena.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

BIMBA DI 7 ANNI SALVATA DOPO UN INCIDENTE DOMESTICO A POLLA

admin 24 Ottobre 2025

CASTEL SAN GIORGIO, PARCHEGGIATORE ABUSIVO SANZIONATO AL MERCATO SETTIMANALE

admin 24 Ottobre 2025

TREMA LA TERRA AD AVELLINO: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.6 AVVERTITA ANCHE A SALERNO E PROVINCIA

admin 24 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

cammarano-3

AGROPOLI, PROPOSTA DELLE DUE ASL PER LA PROVINCIA: DOMANI L’INCONTRO PUBBLICO

admin 24 Ottobre 2025
ospedale via vernieri-2-2-2

SALERNO, COLTO DA MALORE MENTRE GUIDA: FURGONE SI SCHIANTA CONTRO UNA RINGHIERA, PAURA IN VIA VERNIERI

admin 24 Ottobre 2025
CONSULENTI CAMERA COMMERCIO 2

SALERNO, CONSULENTI DEL LAVORO E CAMERA DI COMMERCIO INSIEME PER I GIOVANI E LE IMPRESE

admin 24 Ottobre 2025
salernitana

SALERNITANA IN CERCA DI RISCATTO CON LA CASERTANA

admin 24 Ottobre 2025
reparto oculistica

BIMBA DI 7 ANNI SALVATA DOPO UN INCIDENTE DOMESTICO A POLLA

admin 24 Ottobre 2025