SALERNO, COPPIA BLOCCATA NEL CINEMA DI NOTTE I VIGILI DEL FUOCO LA LIBERANO

É accaduto a Salerno la scorsa notte, quando, poco prima dell’una, è arrivata una telefonata al centralino del numero d’emergenza dei vigili del fuoco. Una coppia, costituita da un uomo e una donna, ha sollecitato l’intervento dei caschi rossi, in quanto era rimasta intrappolata all’interno del cinema.

Coppia bloccata nel cinema dopo la chiusura: “liberata” dai vigili del fuoco

È rimasta “intrappolata” all’interno di un cinema dopo la chiusura della struttura. È successo a Salerno la notte scorsa, quando, poco prima dell’una, è arrivata una chiamata al numero d’emergenza dei vigili del fuoco

. Una coppia, composta da un uomo e una donna, ha richiesto l’intervento dei pompieri, dopo che all’esterno della sala cinematografica si erano presentati gli agenti della Polizia di Stato di Salerno, che hanno trovato le due persone nell’area esterna, bloccate dietro il cancello d’ingresso.

Per questo motivo, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco della caserma di Sant’Eustachio, in pochi minuti, sono arrivati presso il cinema e sono riusciti a “liberare” i due dalla struttura in cui erano rimasti “bloccati”, nonostante il personale del locale avesse verificato che non ci fosse più nessuno all’interno. Resta da chiarire se la coppia si fosse addormentata durante la visione del film scelto o se avesse approfittato della situazione per godere di un momento di intimità.

