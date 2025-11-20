SALERNO, CREPA IN UN’ABITAZIONE DI VIA VELIA E’ ALLARME

C’è un nastro bianco e rosso che delimita il passaggio dei pedoni e una segnaletica che vieta la sosta delle auto. È quanto basta per spingere molti a rivolgere gli occhi verso il muro di via Velia, dove una profonda fessura, segnalata dai residenti, fa temere un possibile cedimento del muraglione che sorregge il terrapieno su cui sorge Piazza Principe Amedeo. In attesa di verifiche più approfondite, il Comune di Salerno ha disposto le prime misure di sicurezza transennando l’area e interdicendo il marciapiede con tanto di divieto di sosta, anche se stamani le auto erano regolarmente parcheggiate.

L a questione, però, non è soltanto strutturale ma anche burocratica: non è ancora chiaro a chi spetti la competenza sulla messa in sicurezza del muro.

Il terrapieno potrebbe essere una pertinenza del condominio che affaccia su via Velia, ma sulla parete in pietra è ancora visibile seppur consumata una storica incisione “Servizio Affissioni” del Comune di Salerno.

L’allarme lanciato via social da alcune persone con la pubblicazione di alcune foto per richiamare l’attenzione non è affatto infondato: nelle ultime ore la crepa si sarebbe ampliata e alcune fessurazioni appaiono particolarmente profonde tanto da spingere alcune persone che conoscono bene la zona e l’epoca di costruzione del muro a pensare che possa crollare.

Intanto, sullo stesso terrapieno si riaccendono anche le preoccupazioni per un’altra struttura strategica per i residenti del rione Mutilati: l’ascensore comunale che collega via Velia a piazza Amedeo, che dovrà essere sostituito perché ha raggiunto il termine delle sua vita tecnica. Si spera che le scale non vengano interdette al passaggio dei pedoni.

