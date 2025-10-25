SALERNO, CROLLO AL PATTINODROMO SUL LUNGOMARE: PASSANTI SOTTO CHOC
Oggi, nel quartiere Torrione a Salerno, passanti e residenti hanno assistito con sconcerto al crollo di una parte del muro di contenimento del pattinodromo comunale sul lungomare Tafuri. L’evento sembra essere stato causato dalle recenti mareggiate. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ufficio comunale di pubblica incolumità, insieme ai vigili urbani e alle forze dell’ordine, per valutare la situazione e garantire la sicurezza dell’area.