La notte del 23 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, Francescantonio MASCIA, 40enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto individuato in possesso di 3 grammi di crack suddivisi in 10 dosi e la somma in contanti di 250,00 euro. Nella stessa attività, risulta denunciato anche un 47enne salernitano.

