SALERNO, DONNA ACCOLTELLATA IN VIA IRNO FERMATO L’AGGRESSORE

Momenti di paura in serata a Salerno, dove una donna è stata accoltellata in via Irno. Sul posto sono prontamente intervenuti gli Agenti delle Volanti che hanno fermato l’aggressore, evitando conseguenze peggiori.

La dinamica dell’episodio è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni l’aggressione sarebbe scaturita da motivi passionali. La vittima, pur riportando ferite da taglio, non è in pericolo di vita ed è stata trasportata all’Ospedale Ruggi per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

