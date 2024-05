Dramma a Salerno, in questo sabato: un’anziana è precipitata nel vuoto, dal 5′ piano, in via Trento. Immediati i soccorsi per la donna che, trasportata d’urgenza in ospedale, purtroppo è spirata per le gravi ferite riportate. Pare che, al momento del tragico accaduto, fosse in casa con la badante. Indaga, dunque, la Polizia, per ricostruire la dinamica del fatto.

