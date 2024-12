SALERNO, DONNE SI ACCOLTELLANO IN PIAZZA

Una lite per futili motivi tra due donne finisce a coltellate nel centro di Fratte a Salerno poco prima dell’ora di pranzo di ieri: una donna trasportata in ospedale per le cure. Domenica di tensione in piazza Galdi, nel cuore del quartiere collinare, o meglio all’altezza dei portici di fronte alla grande rotatoria.

Due donne, entrambe di mezz’età, avrebbero cominciato a litigare a pochi metri dalla piazza mentre tante persone erano per strada, in una domenica di festa, pur se fredda. A riscaldare gli animi una lite tra due donne prima un alterco verbale poi ad un certo punto è spuntato un coltello e sono volati colpi che hanno ferito in maniera seria una delle contendenti. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca per soccorrere le due donne coinvolte, una trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi. La donna ferita dai fendenti è stata presa in carico dai medici del nosocomio di via San Leonardo: non è in pericolo di vita anche se le ferite riportate nel violento scontro sono serie.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Salerno, agli ordini del maggiore Antonio Corvino e del capitano Gianluca Girardo, per avviare le indagini. Acquisite dai militari le testimonianze rese da alcuni presenti e acquisite le registrazioni delle telecamere per vedere cosa fosse accaduto esattamente nella piazza e come si sono evoluti i fatti, se le due donne si siano incontrate causalmente ed hanno dato sfogo a vecchi rancori o si siano date appuntamento per un chiarimento.

Anche l’interrogatorio delle due protagoniste del violento litigio. Le indagini sono all’inizio e non tralascia alcun movente anche se al momento sembra che le due donne abbiano litigato. Nelle prossime ore, la situazione potrà essere più chiara.

