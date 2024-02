SALERNO, DROGA UN 57ENNE ARRESTATO

Quasi cento involucri di droga ed anche due coltelli. E’ quanto sequestrato ieri sera dalla Polizia. Nel corso di un servizio di controllo in via Salvo d’Acquisto, nella zona orientale di Salerno, gli agenti della Sezione Volanti hanno intercettato un’auto con a bordo un uomo e una donna, entrambi salernitani. Apparentemente sembrava un banale controllo in strada, ma i due alla vista delle forze dell’ordine sono subito apparsi molto nervosi.

La successiva perquisizione ha permesso di rivenire quasi 100 dosi di droga, tra crack, eroina e cocaina. Nascosti nel portabagagli dell’auto c’erano anche due coltelli. I due, entrambi incensurati, sono stati condotti negli uffici della Questura. L’uomo, 57enne, è stato arrestato e trasferito, subito dopo tutte le formalità, in carcere. La donna 42enne, è stata invece denunciata.

