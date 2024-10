SALERNO, DUPLICE OMICIDIO AL MERCATO ITTICO L’ASSASSINO SI E’ COSTITUITO

Sparatoria questa mattina, intorno alle ore 5:30, al mercato ittico di Salerno nei pressi della zona industriale: due i morti. Una delle vittime, 58 anni, è deceduta sul colpo sul posto, l’altra poco dopo all’ospedale “Ruggi”: si tratta di un 48enne di Salerno Carmine De Luca , attinto da un colpo di pistola alla schiena. Inutile il trasporto disperato in ambulanza. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale e la Squadra Mobile, che ora indagano sul duplice delitto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno. L’area degli spari è stata posta sotto sequestro. L’assassino, 72 anni, proprietario di un’attività commerciale di Salerno, si è costituito presso il drappello della Polizia Municipale del mercato. Portato presso la Stazione dell’Arma di Mercatello, ha consegnato anche l’arma del delitto. L’uomo in passato aveva già minacciato di morte le vittime.

Avevano 58 e 48 anni le due persone decedute, all’alba di oggi, al mercato ittico di Salerno dove un uomo ha aperto il fuoco con una pistola.

A sparare è stato un 72enne, proprietario di un’attività commerciale di Salerno (che si è costituito consegnando anche l’arma), che ha colpito un 58enne di Portici al cuore e un 48enne salernitano alla femorale: il primo è morto sul colpo, il secondo è deceduto in ospedale. Da quanto si apprende pare che l’autore del duplice omicidio sia gravemente malato. In passato avrebbe avuto degli screzi in quanto sarebbe stato accusato di aver sottratto una cassetta del pesce. Movente che oggi avrebbe generato la “vendetta”, culminata nel duplice omicidio.

Il duplice omicidio dei due dipendenti della Eurofish al Mercato ittico di Salerno è avvenuto intorno alle 4.30 di stamattina creando paura e scompiglio tra i presenti. L’autore, un 72enne, sembra si trovasse stamattina sul posto per acquistare del pesce come cliente in quanto avrebbe una pescheria in città. Secondo alcuni dipendenti di un’altra filiale, giunti stamane sul posto appresa la notizia, “le due vittime, Carmine di Salerno e Rosario di Portici erano due grandi lavoratori, due persone perbene. Entrambi avevano due figli. Il primo deceduto in ospedale, il secondo morto sul colpo“. “Sembra – dicono ancora i due lavoratori – che l’omicida fosse arrivato al Mercato per acquistare del pesce per la sua attività, poi si è allontanato, è tornato e ha sparato ai suoi due ex colleghi di lavoro. Siamo senza parole. Non ci spieghiamo come si possa arrivare a tanto. Sapevamo che il 72enne fosse malato, aveva subito un intervento alle corde vocali ma che avesse superato i suoi problemi di salute“.

https://www.agropolinews.it/cronaca/salerno-carmine-de-luca-una-delle-due-vittime-della-sparatoria-al-mercato-ittico/

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...